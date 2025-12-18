الشرطة الأسترالية تعلن اعتراض سيارتين بعد معلومات عن إمكانية وقوع "عمل عنيف"

نائب رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان طوني الرامي للـLBCI: نقول أعطونا السلام وخذوا منّا ما يُدهش العالم فالسّلام لم يعد خيارًا بل مسارًا وقداسة البابا وضعنا على طريق السلام

