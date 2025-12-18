الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 41 سفينة إضافية من ناقلات "أسطول الظل" تساهم في عائدات الطاقة الروسية

النائب الياس بو صعب من مجلس النواب: القانونين التي أُقرت عند افقال المحضر اصبحت نافذة

النائب جورج عدوان من مجلس النواب: بدأنا بمرحلة جديدة تتطلب تصحيح مسار عمره 30 عاماً وكأن شيئاً لم يكن وما نقوم به هو لعدم تعطيل عمل الحكومة التي نحن جزء منها