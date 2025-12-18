النائب الياس بو صعب من مجلس النواب: القانونين التي أُقرت عند افقال المحضر اصبحت نافذة

التالي

النائب حسن فضل الله من مجلس النواب: الجلسة التشريعية عُقدت على وقع الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة وشاركنا فيها من موقع مسؤوليتنا تجاه مجموعة من مشاريع القوانين ولكل نائب الحق بالتعبير عن وجهة نظره بالطريقة التي يراها مناسبة