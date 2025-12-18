النائب ملحم خلف من مجلس النواب: عندما نكون في مواقف سياسية وانقسام يكون الفيصل هو القانون والنظام الداخلي وضرورة مناقشة الاقتراح عندما يُطلب ويصبح معجّلًا مكررًا عند طلب أحد النواب وقد طلبنا هذا مرات عديدة ولم يُأخذ وهذا ما يعد تغييبًا للنواب وللمجلس

