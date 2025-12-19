رئيس الحكومة نواف سلام: العلاقة بين لبنان ومصر أكثر من تبادل مصالح بل هي تاريخ مشترك نريد حمله بثقة نحو المستقبل

التالي

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي: أثني على جهود الرئيس عون والحكومة برئاسة سلام وأثمن الجهود الذي يبذلها الجيش وأكدت موقف مصر الثابت والداعم للبنان ومصر تنظر إلى لبنان باعتباره ركيزة للإستقرار في المشرق العربي وهي ترفض إنتهاكات إسرائيل المتكررة