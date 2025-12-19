0min

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي: أثني على جهود الرئيس عون والحكومة برئاسة سلام وأثمن الجهود الذي يبذلها الجيش وأكدت موقف مصر الثابت والداعم للبنان ومصر تنظر إلى لبنان باعتباره ركيزة للإستقرار في المشرق العربي وهي ترفض إنتهاكات إسرائيل المتكررة واحتلالها وتشدد على ضرورة إنسحابها والإلتزام بقرار مجلس الأمن

