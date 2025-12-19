جعجع للمغتربين: جرائم كثيرة ترتكب بحقكم فلا تصدقوا أي شيء يقال ونحن سنستمر في مساعينا حتى اللحظة الأخيرة حتى تنتخبوا من أينما كنتم وإن لم تنجح مساعينا فيجب عليكم القدوم إلى لبنان بأعداد كبيرة للتصويت

