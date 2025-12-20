الأخبار
"الزراعة" أطلقت حملة لتحصين الأبقار غير المصابة بالحمى القلاعية في البقاع الغربي وبعلبك الهرمل
2025-12-20 | 07:15
"الزراعة" أطلقت حملة لتحصين الأبقار غير المصابة بالحمى القلاعية في البقاع الغربي وبعلبك الهرمل
"الزراعة" أطلقت حملة لتحصين الأبقار غير المصابة بالحمى القلاعية في البقاع الغربي وبعلبك الهرمل
أطلقت وزارة الزراعة حملة لتحصين الأبقار غير المصابة بالحمى القلاعية في البقاع الغربي وبعلبك الهرمل، ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار المرض وحماية الثروة الحيوانية والأمن الغذائي.
وانطلقت الحملة من بلدة الصويري وتشمل كل المزارع غير المصابة.
وأوضح رئيس مصلحة الصحة الحيوانية باسل البزال أن الوزارة بدأت التحصين بعد تحديد متحوّر جديد دخل لبنان، مشيرًا إلى وصول أول دفعة لقاحات كهبة من مصر، مع اتخاذ إجراءات صارمة لمنع انتقال العدوى.
وجدد التأكيد أن المرض لا ينتقل إلى الإنسان عبر اللحوم أو الحليب.
بدوره، شدد رئيس مصلحة الحجر الصحي البيطري يحيى خطار على أن الحملة تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية، لافتًا إلى انتشار المرض في دول مجاورة.
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
وزارة الزراعة
الأبقار
الحمى القلاعية
البقاع الغربي
بعلبك الهرمل
مقالات ذات صلة
أخبار لبنان
12:14
وزارة الزراعة أعلنت انطلاق حملة تحصين الأبقار غدا في البقاع الغربي
أخبار لبنان
12:14
وزارة الزراعة أعلنت انطلاق حملة تحصين الأبقار غدا في البقاع الغربي
0
أخبار لبنان
2025-12-12
وزير الزراعة رأس اجتماعاً طارئاً في غزة - البقاع الغربي لمتابعة جائحة الحمّى القلاعية
أخبار لبنان
2025-12-12
وزير الزراعة رأس اجتماعاً طارئاً في غزة - البقاع الغربي لمتابعة جائحة الحمّى القلاعية
0
أخبار لبنان
01:21
التفتيش المركزي يفتح تحقيقا عاجلا بشأن انتشار الحمى القلاعية بين الأبقار في لبنان
أخبار لبنان
01:21
التفتيش المركزي يفتح تحقيقا عاجلا بشأن انتشار الحمى القلاعية بين الأبقار في لبنان
0
أخبار لبنان
2025-12-12
وزارة الزراعة: الحمّى القلاعية لا تنتقل إلى الإنسان لا عبر التماس المباشر ولا عبر استهلاك اللحوم ولا من خلال الحليب ومشتقاته
أخبار لبنان
2025-12-12
وزارة الزراعة: الحمّى القلاعية لا تنتقل إلى الإنسان لا عبر التماس المباشر ولا عبر استهلاك اللحوم ولا من خلال الحليب ومشتقاته
0
آخر الأخبار
10:59
الوكالة الوطنية: قنابل على بليدا ومسيرة انتحارية استهدفت أحد المنازل المتضررة سابقًا
آخر الأخبار
10:59
الوكالة الوطنية: قنابل على بليدا ومسيرة انتحارية استهدفت أحد المنازل المتضررة سابقًا
0
آخر الأخبار
10:58
الوكالة الوطنية: غارة استهدفت الطيبة
آخر الأخبار
10:58
الوكالة الوطنية: غارة استهدفت الطيبة
0
أخبار دولية
10:38
مناقشة تركية فلسطينية لخطة السلام في غزة
أخبار دولية
10:38
مناقشة تركية فلسطينية لخطة السلام في غزة
0
أخبار دولية
10:31
مشاورات بين إيران والمملكة المتحدة: لتعزيز التفاهم
أخبار دولية
10:31
مشاورات بين إيران والمملكة المتحدة: لتعزيز التفاهم
0
صحة وتغذية
2025-10-13
عامل رئيسي يجعل النساء أكثر عرضة للوفاة بسبب سرطان الثدي بنسبة 80%... إليكم ما كشفته الدراسات
صحة وتغذية
2025-10-13
عامل رئيسي يجعل النساء أكثر عرضة للوفاة بسبب سرطان الثدي بنسبة 80%... إليكم ما كشفته الدراسات
0
منوعات
04:19
الخارجية الأميركية تنشر ملفات جيفري إبستين… وصور غير منشورة لمشاهير ورؤساء للمرة الأولى! (صور)
منوعات
04:19
الخارجية الأميركية تنشر ملفات جيفري إبستين… وصور غير منشورة لمشاهير ورؤساء للمرة الأولى! (صور)
0
خبر عاجل
2025-12-18
الهيئة العامة للاستعلامات في مِصر عن اتفاقية الغاز مع إسرائيل: صفقة تجارية بحتة أُبرمت وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة ولا تنطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية من أي نوع
خبر عاجل
2025-12-18
الهيئة العامة للاستعلامات في مِصر عن اتفاقية الغاز مع إسرائيل: صفقة تجارية بحتة أُبرمت وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة ولا تنطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية من أي نوع
0
أخبار لبنان
2025-10-10
رئيس الجمهورية جدد دعوة الشرع لزيارة لبنان: ليس لدينا خيار سوى الاتفاق على ما يضمن مصلحة البلدين
أخبار لبنان
2025-10-10
رئيس الجمهورية جدد دعوة الشرع لزيارة لبنان: ليس لدينا خيار سوى الاتفاق على ما يضمن مصلحة البلدين
0
آخر الأخبار
07:15
"الزراعة" أطلقت حملة لتحصين الأبقار غير المصابة بالحمى القلاعية في البقاع الغربي وبعلبك الهرمل
آخر الأخبار
07:15
"الزراعة" أطلقت حملة لتحصين الأبقار غير المصابة بالحمى القلاعية في البقاع الغربي وبعلبك الهرمل
0
أخبار لبنان
06:10
الراعي من طرابلس: السلام هو الخيار الدائم والأفضل
أخبار لبنان
06:10
الراعي من طرابلس: السلام هو الخيار الدائم والأفضل
0
أخبار دولية
00:01
الولايات المتحدة تنفذ ضربات واسعة النطاق على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا
أخبار دولية
00:01
الولايات المتحدة تنفذ ضربات واسعة النطاق على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا
0
أخبار لبنان
16:17
باسيل: السلام الفعلي يقود الى التطبيع مع اسرائيل تحت عنوان حماية حقوق الشعوب
أخبار لبنان
16:17
باسيل: السلام الفعلي يقود الى التطبيع مع اسرائيل تحت عنوان حماية حقوق الشعوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الـ Atcl يوزع الكؤوس والجوائز لابطال وبطلات الرياضة الميكانيكية لموسم ٢٠٢٥
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الـ Atcl يوزع الكؤوس والجوائز لابطال وبطلات الرياضة الميكانيكية لموسم ٢٠٢٥
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
جندي في الجيش اللبناني يستلم جائزة اللوتو… إليكم كيف تغيرت حياته
تقارير نشرة الاخبار
13:52
جندي في الجيش اللبناني يستلم جائزة اللوتو… إليكم كيف تغيرت حياته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الحمّى القلاعية تصل إلى لبنان: إصابات محدودة وخطط تطويق لحماية الثروة الحيوانية
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الحمّى القلاعية تصل إلى لبنان: إصابات محدودة وخطط تطويق لحماية الثروة الحيوانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
توسيع مطار بيروت إنطلق .. والبداية من قاعة المغادرة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
توسيع مطار بيروت إنطلق .. والبداية من قاعة المغادرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
خرق فرنسي كبير سمح بتهريب 90 مسدسا ً ضُبطت في مطار بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:36
خرق فرنسي كبير سمح بتهريب 90 مسدسا ً ضُبطت في مطار بيروت
1
فنّ
05:00
وفاة الممثل اللبناني وليد العلايلي عن عمر 65 عاما
فنّ
05:00
وفاة الممثل اللبناني وليد العلايلي عن عمر 65 عاما
2
حال الطقس
01:57
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
01:57
إليكم حال الطقس في لبنان...
3
تقارير نشرة الاخبار
13:52
جندي في الجيش اللبناني يستلم جائزة اللوتو… إليكم كيف تغيرت حياته
تقارير نشرة الاخبار
13:52
جندي في الجيش اللبناني يستلم جائزة اللوتو… إليكم كيف تغيرت حياته
4
أخبار لبنان
06:10
الراعي من طرابلس: السلام هو الخيار الدائم والأفضل
أخبار لبنان
06:10
الراعي من طرابلس: السلام هو الخيار الدائم والأفضل
5
أخبار لبنان
01:21
التفتيش المركزي يفتح تحقيقا عاجلا بشأن انتشار الحمى القلاعية بين الأبقار في لبنان
أخبار لبنان
01:21
التفتيش المركزي يفتح تحقيقا عاجلا بشأن انتشار الحمى القلاعية بين الأبقار في لبنان
6
أخبار دولية
00:01
الولايات المتحدة تنفذ ضربات واسعة النطاق على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا
أخبار دولية
00:01
الولايات المتحدة تنفذ ضربات واسعة النطاق على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا
7
خبر عاجل
12:06
سلام: المودعون الّذين تقلّ قيمة ودائعهم عن 100,000 دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملاً وخلال أربع سنوات وهؤلاء يمثّلون 85% من المودعين
خبر عاجل
12:06
سلام: المودعون الّذين تقلّ قيمة ودائعهم عن 100,000 دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملاً وخلال أربع سنوات وهؤلاء يمثّلون 85% من المودعين
8
أمن وقضاء
05:28
قام بأكثر من 40 عملية نشل في بيروت... فوقع بقبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
05:28
قام بأكثر من 40 عملية نشل في بيروت... فوقع بقبضة شعبة المعلومات
