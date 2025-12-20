"الزراعة" أطلقت حملة لتحصين الأبقار غير المصابة بالحمى القلاعية في البقاع الغربي وبعلبك الهرمل

أطلقت وزارة الزراعة حملة لتحصين الأبقار غير المصابة بالحمى القلاعية في البقاع الغربي وبعلبك الهرمل، ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار المرض وحماية الثروة الحيوانية والأمن الغذائي.



وانطلقت الحملة من بلدة الصويري وتشمل كل المزارع غير المصابة.



وأوضح رئيس مصلحة الصحة الحيوانية باسل البزال أن الوزارة بدأت التحصين بعد تحديد متحوّر جديد دخل لبنان، مشيرًا إلى وصول أول دفعة لقاحات كهبة من مصر، مع اتخاذ إجراءات صارمة لمنع انتقال العدوى.



وجدد التأكيد أن المرض لا ينتقل إلى الإنسان عبر اللحوم أو الحليب.



بدوره، شدد رئيس مصلحة الحجر الصحي البيطري يحيى خطار على أن الحملة تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية، لافتًا إلى انتشار المرض في دول مجاورة.