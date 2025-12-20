إد شيران يفاجئ الجمهور بتحوّل لافت… خسارة 13 كيلوغرامًا ولياقة بدنية جديدة (صورة)

فاجأ النجم البريطاني إد شيران جمهوره بظهوره بإطلالة لافتة بعد أن خسر نحو 13 كيلوغرامًا من وزنه، كاشفًا عن تحوّل كبير في نمط حياته.

وشارك شيران صورة له بدون قميص على غلاف العدد الصادر يوم الخميس من مجلة Men’s Health UK، حيث تحدث في مقابلة مرافقة عن التغييرات الجذرية التي اعتمدها، مؤكدًا أن هدفه الأساسي كان أن يكون أبًا مسؤولًا وأن يشعر بالرضا عن مظهره وصحته.

وأوضح الفنان أن من أبرز هذه التغييرات التقليل من استهلاك الكحول، ليس فقط لأسباب صحية، بل لأنه كان يؤثر على قدرته على أداء دوره كأب لابنتيه ليرا (5 سنوات) وجوبيتر (3 سنوات)، اللتين يربيهما مع زوجته تشيري سيبورن.

وأكد شيران أن هذا التحوّل ساعده على استعادة توازنه الجسدي والنفسي، مشيرًا إلى أن العائلة كانت الدافع الأكبر وراء هذا القرار.