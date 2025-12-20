الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
11
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
11
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سانا: دورية إسرائيلية تضم سبع آليات عسكرية توغلت مجددًا في القنيطرة انطلاقًا من تل أحمر غربي وسلكت طريق قرية كودنة وصولًا إلى قرية عين زيوان حيث أقامت حاجزًا موقتًا وسط القرية وقطعت الطريق الواصل بين عين زيوان وقرية سويسة قبل أن تغادر المنطقة
آخر الأخبار
2025-12-20 | 07:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
سانا: دورية إسرائيلية تضم سبع آليات عسكرية توغلت مجددًا في القنيطرة انطلاقًا من تل أحمر غربي وسلكت طريق قرية كودنة وصولًا إلى قرية عين زيوان حيث أقامت حاجزًا موقتًا وسط القرية وقطعت الطريق الواصل بين عين زيوان وقرية سويسة قبل أن تغادر المنطقة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
دورية
إسرائيلية
آليات
عسكرية
توغلت
مجددًا
القنيطرة
انطلاقًا
وسلكت
كودنة
وصولًا
زيوان
أقامت
حاجزًا
موقتًا
القرية
وقطعت
الطريق
الواصل
زيوان
وقرية
سويسة
تغادر
المنطقة
التالي
الراعي من طرابلس: نعتبر انفسنا في منزلنا وبين اهلنا وناسنا
إد شيران يفاجئ الجمهور بتحوّل لافت… خسارة 13 كيلوغرامًا ولياقة بدنية جديدة (صورة)
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:00
اتصال هاتفي بين عون والسوداني لبحث آفاق التعاون بين البلدين
أخبار لبنان
11:00
اتصال هاتفي بين عون والسوداني لبحث آفاق التعاون بين البلدين
0
آخر الأخبار
10:59
الوكالة الوطنية: قنابل على بليدا ومسيرة انتحارية استهدفت أحد المنازل المتضررة سابقًا
آخر الأخبار
10:59
الوكالة الوطنية: قنابل على بليدا ومسيرة انتحارية استهدفت أحد المنازل المتضررة سابقًا
0
آخر الأخبار
10:58
الوكالة الوطنية: غارة استهدفت الطيبة
آخر الأخبار
10:58
الوكالة الوطنية: غارة استهدفت الطيبة
0
أخبار دولية
10:38
مناقشة تركية فلسطينية لخطة السلام في غزة
أخبار دولية
10:38
مناقشة تركية فلسطينية لخطة السلام في غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:59
الوكالة الوطنية: قنابل على بليدا ومسيرة انتحارية استهدفت أحد المنازل المتضررة سابقًا
آخر الأخبار
10:59
الوكالة الوطنية: قنابل على بليدا ومسيرة انتحارية استهدفت أحد المنازل المتضررة سابقًا
0
آخر الأخبار
10:58
الوكالة الوطنية: غارة استهدفت الطيبة
آخر الأخبار
10:58
الوكالة الوطنية: غارة استهدفت الطيبة
0
أخبار دولية
10:38
مناقشة تركية فلسطينية لخطة السلام في غزة
أخبار دولية
10:38
مناقشة تركية فلسطينية لخطة السلام في غزة
0
أخبار دولية
10:31
مشاورات بين إيران والمملكة المتحدة: لتعزيز التفاهم
أخبار دولية
10:31
مشاورات بين إيران والمملكة المتحدة: لتعزيز التفاهم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-10-13
عامل رئيسي يجعل النساء أكثر عرضة للوفاة بسبب سرطان الثدي بنسبة 80%... إليكم ما كشفته الدراسات
صحة وتغذية
2025-10-13
عامل رئيسي يجعل النساء أكثر عرضة للوفاة بسبب سرطان الثدي بنسبة 80%... إليكم ما كشفته الدراسات
0
منوعات
04:19
الخارجية الأميركية تنشر ملفات جيفري إبستين… وصور غير منشورة لمشاهير ورؤساء للمرة الأولى! (صور)
منوعات
04:19
الخارجية الأميركية تنشر ملفات جيفري إبستين… وصور غير منشورة لمشاهير ورؤساء للمرة الأولى! (صور)
0
خبر عاجل
2025-12-18
الهيئة العامة للاستعلامات في مِصر عن اتفاقية الغاز مع إسرائيل: صفقة تجارية بحتة أُبرمت وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة ولا تنطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية من أي نوع
خبر عاجل
2025-12-18
الهيئة العامة للاستعلامات في مِصر عن اتفاقية الغاز مع إسرائيل: صفقة تجارية بحتة أُبرمت وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة ولا تنطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية من أي نوع
0
أخبار لبنان
2025-10-10
رئيس الجمهورية جدد دعوة الشرع لزيارة لبنان: ليس لدينا خيار سوى الاتفاق على ما يضمن مصلحة البلدين
أخبار لبنان
2025-10-10
رئيس الجمهورية جدد دعوة الشرع لزيارة لبنان: ليس لدينا خيار سوى الاتفاق على ما يضمن مصلحة البلدين
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:15
"الزراعة" أطلقت حملة لتحصين الأبقار غير المصابة بالحمى القلاعية في البقاع الغربي وبعلبك الهرمل
آخر الأخبار
07:15
"الزراعة" أطلقت حملة لتحصين الأبقار غير المصابة بالحمى القلاعية في البقاع الغربي وبعلبك الهرمل
0
أخبار لبنان
06:10
الراعي من طرابلس: السلام هو الخيار الدائم والأفضل
أخبار لبنان
06:10
الراعي من طرابلس: السلام هو الخيار الدائم والأفضل
0
أخبار دولية
00:01
الولايات المتحدة تنفذ ضربات واسعة النطاق على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا
أخبار دولية
00:01
الولايات المتحدة تنفذ ضربات واسعة النطاق على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا
0
أخبار لبنان
16:17
باسيل: السلام الفعلي يقود الى التطبيع مع اسرائيل تحت عنوان حماية حقوق الشعوب
أخبار لبنان
16:17
باسيل: السلام الفعلي يقود الى التطبيع مع اسرائيل تحت عنوان حماية حقوق الشعوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الـ Atcl يوزع الكؤوس والجوائز لابطال وبطلات الرياضة الميكانيكية لموسم ٢٠٢٥
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الـ Atcl يوزع الكؤوس والجوائز لابطال وبطلات الرياضة الميكانيكية لموسم ٢٠٢٥
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
جندي في الجيش اللبناني يستلم جائزة اللوتو… إليكم كيف تغيرت حياته
تقارير نشرة الاخبار
13:52
جندي في الجيش اللبناني يستلم جائزة اللوتو… إليكم كيف تغيرت حياته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الحمّى القلاعية تصل إلى لبنان: إصابات محدودة وخطط تطويق لحماية الثروة الحيوانية
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الحمّى القلاعية تصل إلى لبنان: إصابات محدودة وخطط تطويق لحماية الثروة الحيوانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
توسيع مطار بيروت إنطلق .. والبداية من قاعة المغادرة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
توسيع مطار بيروت إنطلق .. والبداية من قاعة المغادرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
خرق فرنسي كبير سمح بتهريب 90 مسدسا ً ضُبطت في مطار بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:36
خرق فرنسي كبير سمح بتهريب 90 مسدسا ً ضُبطت في مطار بيروت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:00
وفاة الممثل اللبناني وليد العلايلي عن عمر 65 عاما
فنّ
05:00
وفاة الممثل اللبناني وليد العلايلي عن عمر 65 عاما
2
حال الطقس
01:57
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
01:57
إليكم حال الطقس في لبنان...
3
تقارير نشرة الاخبار
13:52
جندي في الجيش اللبناني يستلم جائزة اللوتو… إليكم كيف تغيرت حياته
تقارير نشرة الاخبار
13:52
جندي في الجيش اللبناني يستلم جائزة اللوتو… إليكم كيف تغيرت حياته
4
أخبار لبنان
06:10
الراعي من طرابلس: السلام هو الخيار الدائم والأفضل
أخبار لبنان
06:10
الراعي من طرابلس: السلام هو الخيار الدائم والأفضل
5
أخبار لبنان
01:21
التفتيش المركزي يفتح تحقيقا عاجلا بشأن انتشار الحمى القلاعية بين الأبقار في لبنان
أخبار لبنان
01:21
التفتيش المركزي يفتح تحقيقا عاجلا بشأن انتشار الحمى القلاعية بين الأبقار في لبنان
6
أخبار دولية
00:01
الولايات المتحدة تنفذ ضربات واسعة النطاق على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا
أخبار دولية
00:01
الولايات المتحدة تنفذ ضربات واسعة النطاق على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا
7
خبر عاجل
12:06
سلام: المودعون الّذين تقلّ قيمة ودائعهم عن 100,000 دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملاً وخلال أربع سنوات وهؤلاء يمثّلون 85% من المودعين
خبر عاجل
12:06
سلام: المودعون الّذين تقلّ قيمة ودائعهم عن 100,000 دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملاً وخلال أربع سنوات وهؤلاء يمثّلون 85% من المودعين
8
أمن وقضاء
05:28
قام بأكثر من 40 عملية نشل في بيروت... فوقع بقبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
05:28
قام بأكثر من 40 عملية نشل في بيروت... فوقع بقبضة شعبة المعلومات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More