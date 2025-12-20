سانا: دورية إسرائيلية تضم سبع آليات عسكرية توغلت مجددًا في القنيطرة انطلاقًا من تل أحمر غربي وسلكت طريق قرية كودنة وصولًا إلى قرية عين زيوان حيث أقامت حاجزًا موقتًا وسط القرية وقطعت الطريق الواصل بين عين زيوان وقرية سويسة قبل أن تغادر المنطقة

