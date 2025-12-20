الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عندي سؤال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الوكالة الوطنية: غارة استهدفت الطيبة

آخر الأخبار
2025-12-20 | 10:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الوكالة الوطنية: غارة استهدفت الطيبة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الوكالة الوطنية: غارة استهدفت الطيبة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الوطنية:

استهدفت

الطيبة

LBCI التالي
وكالات أنباء إيرانية: طهران تعدم رجلا متهما بالتجسس لصالح إسرائيل وعلى صلة بجماعات معارضة
نيويورك تايمز: أميركا تضرب أهدافا لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

الأصفر صار بمتناول إيدك

LBCI
أخبار لبنان
14:00

احتفال تكريمي لمناسبة أربعين الشاعر طليع حمدان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

صراع الاستحواذ على وارنر براذرز لم ينتهِ… صفقة محتملة قد تغيّر الموازين

LBCI
آخر الأخبار
13:41

الوكالة الوطنية: غارة الطيبة استهدفت أرضًا مفتوحة ولا إصابات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:41

الوكالة الوطنية: غارة الطيبة استهدفت أرضًا مفتوحة ولا إصابات

LBCI
أخبار لبنان
13:40

قرية ميلادية في بلدية القلعة في المتن الأعلى

LBCI
آخر الأخبار
13:39

مصدر روسيّ لفرانس برس: الموفد الروسيّ وصل إلى ميامي لإجراء مباحثات عن أوكرانيا

LBCI
أخبار لبنان
13:39

الذكرى التسعون لتأسيس الريجي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-09-23

سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-14

مصدران بحريان لرويترز: تقييم أولي يشير إلى أن الحرس الثوري حرك ناقلة النفط الخام تالارا نحو الساحل الإيراني

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-28

ابي المنى التقى السفير البابوي: نأمل أن تحمل زيارة البابا بشائر السلام والاستقرار والقيامة للبنان

LBCI
صحة وتغذية
2025-11-14

"اللذة التي تخدع الدماغ"... إليكم ما يفعله السكر فعلًا داخل أجسامنا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

الأصفر صار بمتناول إيدك

LBCI
أخبار لبنان
14:00

احتفال تكريمي لمناسبة أربعين الشاعر طليع حمدان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

صراع الاستحواذ على وارنر براذرز لم ينتهِ… صفقة محتملة قد تغيّر الموازين

LBCI
أخبار لبنان
13:40

قرية ميلادية في بلدية القلعة في المتن الأعلى

LBCI
أخبار لبنان
13:39

الذكرى التسعون لتأسيس الريجي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

مدينة صيدا. قرية ميلادية تؤكّد التنوّع والانفتاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

خطة استراتيجية عشرية لتطوير قطاع الزراع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

آلية استرداد الودائع المقترحة...اشكاليات ومخاطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

بعد تلويح سوريّ بتعليق أيِّ تعاون مع لبنان... تقدّم في ملف السجناء السوريين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:00

وفاة الممثل اللبناني وليد العلايلي عن عمر 65 عاما

LBCI
حال الطقس
01:57

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
أخبار لبنان
06:10

الراعي من طرابلس: السلام هو الخيار الدائم والأفضل

LBCI
أخبار لبنان
01:21

التفتيش المركزي يفتح تحقيقا عاجلا بشأن انتشار الحمى القلاعية بين الأبقار في لبنان

LBCI
أخبار دولية
00:01

الولايات المتحدة تنفذ ضربات واسعة النطاق على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا

LBCI
أمن وقضاء
05:28

قام بأكثر من 40 عملية نشل في بيروت... فوقع بقبضة شعبة المعلومات

LBCI
أخبار لبنان
09:00

سلام بعد لقائه سيمون كرم: المرحلة الاولى من حصر السلاح على بعد ايام من الانتهاء والدولة جاهزة للانتقال الى المرحلة الثانية شمال نهر الليطاني

LBCI
اقتصاد
02:20

البستاتي يعلن معارضته لمشروع قانون "الإنتظام المالي واسترداد الودائع": مجحف بحق المودعين وسنقاومه ونحاربه!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More