مناقشة تركية فلسطينية لخطة السلام في غزة

التقى ‍رئيس جهاز المخابرات التركيّ إبراهيم كالين برئيس ⁠حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة ‍وكبير ‍مفاوضيها ‌خليل الحية وناقشا الإجراءات اللازمة للانتقال إلى ⁠المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة، وفق ما ذكرت مصادر أمنية تركية لرويترز.

وأوضحت المصادر، ‍أنّ كالين التقى بوفد “حماس” ‍في ‌إسطنبول في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وأنّ الجانبين ناقشا الخطوات اللازمة لمنع ما وصفوها بانتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار.

واكّدت بحثهما الإجراءات اللازمة لحل القضايا ⁠العالقة، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة ‍الثانية من الخطة.