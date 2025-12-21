الأخبار
هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الطاقة إيلي كوهين: استعادة جثة آخر رهينة من غزة شرط ملزم للتقدم للمرحلة الثانية

2025-12-21 | 06:56
هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الطاقة إيلي كوهين: استعادة جثة آخر رهينة من غزة شرط ملزم للتقدم للمرحلة الثانية

 
 
التحكم المروري: انقلاب سيارة بعد أول أنفاق المطار باتجاه خلدة والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة
زيلينسكي: لإجراء مشاورات ‌أوسع مع الشركاء الأوروبيين
آخر الأخبار

LBCI
أخبار لبنان
10:03

جعجع للشيخ نعيم: اتفاق وقف إطلاق النار ينصّ صراحة على نزع السلاح غير الشرعي في كلّ لبنان لا في جنوب الليطاني وحده

LBCI
أمن وقضاء
09:40

تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة يارون - بنت جبيل

LBCI
أخبار دولية
09:39

10 قتلى بضربة طائرة مسيّرة استهدفت سوقا في ولاية شمال دارفور السودانية

LBCI
أخبار دولية
09:33

ماكرون للقوات الفرنسية في أبوظبي: باريس ستبني حاملة طائرات جديدة

LBCI
آخر الأخبار
08:31

التحكم المروري: انقلاب سيارة بعد أول أنفاق المطار باتجاه خلدة والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة

LBCI
أخبار دولية
06:54

زيلينسكي: لإجراء مشاورات ‌أوسع مع الشركاء الأوروبيين

LBCI
أخبار دولية
06:50

استهداف وكر لتنظيم داعش في منطقة داريا في سوريا

LBCI
أخبار لبنان
06:06

الراعي: للبنان نسب ذاكرة وهُوية و إنكار النسب يؤدّي إلى تشويه الهُوية

LBCI
آخر الأخبار
00:40

إحصاءات غرفة التحكم: قتيل و ٨ جرحى في ٩ حوادث خلال الساعات الـ٢٤ الماضية

LBCI
آخر الأخبار
06:56

هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الطاقة إيلي كوهين: استعادة جثة آخر رهينة من غزة شرط ملزم للتقدم للمرحلة الثانية

LBCI
أخبار دولية
09:23

السناتور الأميركي غراهام إثر لقائه نتنياهو: حماس وحزب الله يتسلحان مجددا

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-17

سلام أطلع وفدا من جمعية المصارف على التقدم في مسار إقرار مشروع قانون الفجوة المالية

LBCI
أخبار لبنان
06:06

الراعي: للبنان نسب ذاكرة وهُوية و إنكار النسب يؤدّي إلى تشويه الهُوية

LBCI
أخبار لبنان
04:33

فياض: تسليم لبنان بالتفاوض في ظل الاعتداءات يشكّل نقطة ضعف قاتلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

الأصفر صار بمتناول إيدك

LBCI
أخبار لبنان
14:00

احتفال تكريمي لمناسبة أربعين الشاعر طليع حمدان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

صراع الاستحواذ على وارنر براذرز لم ينتهِ… صفقة محتملة قد تغيّر الموازين

LBCI
أخبار لبنان
13:40

قرية ميلادية في بلدية القلعة في المتن الأعلى

LBCI
أخبار لبنان
13:39

الذكرى التسعون لتأسيس الريجي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

مدينة صيدا. قرية ميلادية تؤكّد التنوّع والانفتاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

خطة استراتيجية عشرية لتطوير قطاع الزراع

LBCI
صحف اليوم
00:57

نقيب أصحاب الفنادق لـ“الأنباء الكويتية”: نسبة التشغيل في فنادق بيروت بين 27 كانون الأوّل و3 كانون الثاني تخطت 80%

LBCI
خبر عاجل
08:56

مصادر جمعية المصارف: خيارات الإضراب تبقى مطروحة في حال إصرار الدولة على إصدار قانون مجحف بحقّ المودعين لكن يوم غد سيكون يوم عمل عادي ولا إضراب خلال فترة الأعياد

LBCI
أخبار لبنان
13:40

قرية ميلادية في بلدية القلعة في المتن الأعلى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

آلية استرداد الودائع المقترحة...اشكاليات ومخاطر

LBCI
أخبار لبنان
03:32

القنصل كابي ابو رجيلي رئيسًا لرابطة الروم الكاثوليك

LBCI
حال الطقس
02:00

استقرار جويّ لأيام عديدة ما عدا الثلاثاء...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

الأصفر صار بمتناول إيدك

LBCI
خبر عاجل
08:02

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عنصرًا من حزب الله في ياطر جنوبي لبنان

