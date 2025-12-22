أ.ف.ب عن رئيس الوزراء الأستراليّ: لن نسمح للإرهابيين المتأثرين بفكر تنظيم داعش بالانتصار على مجتمعنا أو تقسيمه

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك