ندد النائب فادي كرم بأي محاولة تأجيل الانتخابات النيابية.

وقال في حديث لصحيفة “الأنباء الكويتية”: “لن نرضي بأن نكون شهود زور ضد اللبنانيّ المغترب عبر تسويات أو مساومات تُنهي حقّه في رسم الخارطة السياسية للمجلس النيابيّ وتخدش مصداقية ونزاهة العهد رئاسة وحكومة، وتعيدنا بمفاعيلها ونتائجها وتداعياتها إلى المنهجية نفسها التي لم تنتج سوى الدمار والخراب والانهيارات وتفكك الدولة والهجرة الجماعية للشباب اللبنانيّ”.



ولفت إلى أنّ احتدام السجال بين “القوات اللبنانية” وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يعني إطلاقًا وجودهما في خندقين معاديين.

وأوضح أنّ مطلب القوات من بري “هو احترام الدستور والقانون والنظام الداخليّ لمجلس النواب”.