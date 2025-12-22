محامي جمعية المصارف أكرم عازوري للـLBCI: مشروع القانون المُناقش اليوم كما هو مطروح يقضي على المصارف الخاصة المتبقية فلا قدرة للأخيرة على إعادة “رأسملة” نفسها

محامي جمعية المصارف أكرم عازوري للـLBCI: مشروع القانون المُناقش اليوم قابل للمناقشة ويحمل إيجابيات من حيث التذكير بتحمّل الدولة مسؤوليتها عن أي خسائر ويحتاج ذلك إلى تنفيذ فعليّ تدريجيّ يعيد تكوين الاقتصاد وودائع الناس والاحتياط المركزيّ

