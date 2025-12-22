الوكالة الوطنية للإعلام: مسيَّرة إسرائيلية تحلق على علو منخفض في أجواء مدينة بعلبك والقرى المجاورة

الأخبار
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيَّرة إسرائيلية تحلق على علو منخفض في أجواء مدينة بعلبك والقرى المجاورة
آخر الأخبار
2025-12-22 | 03:27
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيَّرة إسرائيلية تحلق على علو منخفض في أجواء مدينة بعلبك والقرى المجاورة
عازوري للـLBCI: استخدام الذهب يحتاج إلى قرار من السلطة ولا نتدخل في ذلك
محامي جمعية المصارف أكرم عازوري للـLBCI: مشروع القانون المُناقش اليوم كما هو مطروح يقضي على المصارف الخاصة المتبقية فلا قدرة للأخيرة على إعادة “رأسملة” نفسها
السابق
آخر الأخبار
خبر عاجل
07:55
معلومات للـLBCI: حاكم المصرف المركزي كريم سعيد قدم دعما كبيرا لمشروع قانون الفجوة المالية واعتبر أنّه يحقّق العدالة والإنصاف واصفًا إياه بأنّه أفضل هدية يمكن تقديمها للبنانيين
خبر عاجل
07:55
معلومات للـLBCI: حاكم المصرف المركزي كريم سعيد قدم دعما كبيرا لمشروع قانون الفجوة المالية واعتبر أنّه يحقّق العدالة والإنصاف واصفًا إياه بأنّه أفضل هدية يمكن تقديمها للبنانيين
0
خبر عاجل
07:54
معلومات للـLBCI: الرئيس عون اعتبر أن مشروع قانون الفجوة المالية هو قانون بالغ الأهمية ويشكّل محطة أساسية في مسار الإصلاحات الاقتصادية
خبر عاجل
07:54
معلومات للـLBCI: الرئيس عون اعتبر أن مشروع قانون الفجوة المالية هو قانون بالغ الأهمية ويشكّل محطة أساسية في مسار الإصلاحات الاقتصادية
0
أخبار لبنان
07:51
وزارة الزراعة توزّع 30 طنًا من بذور القمح المحسّنة على 600 مزارع لتعزيز الإنتاج والأمن الغذائي
أخبار لبنان
07:51
وزارة الزراعة توزّع 30 طنًا من بذور القمح المحسّنة على 600 مزارع لتعزيز الإنتاج والأمن الغذائي
0
أمن وقضاء
07:48
"تحصل فيهما عمليات تزوير تواريخ الصلاحية لمواد غذائية"... ختم مستودعين بالشمع الأحمر
أمن وقضاء
07:48
"تحصل فيهما عمليات تزوير تواريخ الصلاحية لمواد غذائية"... ختم مستودعين بالشمع الأحمر
0
آخر الأخبار
07:44
وزير الدفاع الإسرائيلي: إذاعة الجيش الإسرائيلي تنشر رسائل باعثة على الانقسام
آخر الأخبار
07:44
وزير الدفاع الإسرائيلي: إذاعة الجيش الإسرائيلي تنشر رسائل باعثة على الانقسام
0
آخر الأخبار
07:43
وزير الدفاع الإسرائيلي يصدر أمرا بوقف خدمة الجنود في إذاعة الجيش ونقلهم الى قطاعات أخرى
آخر الأخبار
07:43
وزير الدفاع الإسرائيلي يصدر أمرا بوقف خدمة الجنود في إذاعة الجيش ونقلهم الى قطاعات أخرى
0
آخر الأخبار
07:07
وزارة الداخلية السورية: إخفاء صواريخ مضادة للطيران داخل أحد المنازل في بوكمال تمهيدًا لتهريبها خارج البلاد فنُفذت عملية مداهمة محكمة أسفرت عن ضبط صواريخ من نوع "سام-7"
آخر الأخبار
07:07
وزارة الداخلية السورية: إخفاء صواريخ مضادة للطيران داخل أحد المنازل في بوكمال تمهيدًا لتهريبها خارج البلاد فنُفذت عملية مداهمة محكمة أسفرت عن ضبط صواريخ من نوع "سام-7"
0
أخبار لبنان
07:00
حمادة: "حزب الله” يطالب بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها
أخبار لبنان
07:00
حمادة: "حزب الله” يطالب بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها
0
أخبار لبنان
2025-11-14
وفد الحوار اللبناني–الفلسطيني بحث مع وزير الصحة في تحديات عمل الممرضين الفلسطينيين في لبنان
أخبار لبنان
2025-11-14
وفد الحوار اللبناني–الفلسطيني بحث مع وزير الصحة في تحديات عمل الممرضين الفلسطينيين في لبنان
0
أخبار لبنان
2025-09-21
بري دان مجزرة بنت جبيل: برسم من كان ملتئمًا في الناقورة والتظاهرة العالمية في الأمم المتحدة
أخبار لبنان
2025-09-21
بري دان مجزرة بنت جبيل: برسم من كان ملتئمًا في الناقورة والتظاهرة العالمية في الأمم المتحدة
0
أخبار دولية
02:22
مقتل جنرال في الجيش الروسي بانفجار في موسكو
أخبار دولية
02:22
مقتل جنرال في الجيش الروسي بانفجار في موسكو
0
خبر عاجل
04:02
النائب هادي أبو الحسن للـLBCI: نعارض إغفال دور الدولة اللبنانية في مشروع قانون الفجوة المالية فعليها تحمّل مسؤوليتها ونرفض المسّ باحتياطي الذهب لدى مصرف لبنان تحت أيّ ذريعة
خبر عاجل
04:02
النائب هادي أبو الحسن للـLBCI: نعارض إغفال دور الدولة اللبنانية في مشروع قانون الفجوة المالية فعليها تحمّل مسؤوليتها ونرفض المسّ باحتياطي الذهب لدى مصرف لبنان تحت أيّ ذريعة
0
أخبار لبنان
05:58
مخزومي: نتمنى أن يُسلّم السلاح الذي دمّر البلد رحمةً بالشعب اللبناني وأن يكون قانون الفجوة المالية عادلًا
أخبار لبنان
05:58
مخزومي: نتمنى أن يُسلّم السلاح الذي دمّر البلد رحمةً بالشعب اللبناني وأن يكون قانون الفجوة المالية عادلًا
0
أخبار لبنان
13:59
العبسي رعى حفلة ميلادية للأطفال في بطريركيةِ الروم الملكيين الكاثوليك في الربوة...
أخبار لبنان
13:59
العبسي رعى حفلة ميلادية للأطفال في بطريركيةِ الروم الملكيين الكاثوليك في الربوة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !
تقارير نشرة الاخبار
13:34
البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
عيد الميلاد بلسان من يعطوه معنى آخر
تقارير نشرة الاخبار
13:26
عيد الميلاد بلسان من يعطوه معنى آخر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
المشهد في المطار لا يقدّر بثمن!
تقارير نشرة الاخبار
13:24
المشهد في المطار لا يقدّر بثمن!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
العراق بعد الانتخابات: معركة حصر السلاح تسابق معركة تشكيل الحكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:18
العراق بعد الانتخابات: معركة حصر السلاح تسابق معركة تشكيل الحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
من "الخط الأسود" في لبنان إلى ضرب إيران: تصعيد إسرائيلي على أكثر من جبهة
تقارير نشرة الاخبار
13:17
من "الخط الأسود" في لبنان إلى ضرب إيران: تصعيد إسرائيلي على أكثر من جبهة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
قبل جلسة الحكومة: جمعية المصارف تبحث موقفها من مشروع قانون الفجوة
تقارير نشرة الاخبار
13:16
قبل جلسة الحكومة: جمعية المصارف تبحث موقفها من مشروع قانون الفجوة
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 21-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 21-12-2025
1
حال الطقس
04:21
هكذا سيكون طقس ليلة عيد الميلاد...
حال الطقس
04:21
هكذا سيكون طقس ليلة عيد الميلاد...
2
تقارير نشرة الاخبار
13:34
البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !
تقارير نشرة الاخبار
13:34
البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !
3
خبر عاجل
08:56
مصادر جمعية المصارف: خيارات الإضراب تبقى مطروحة في حال إصرار الدولة على إصدار قانون مجحف بحقّ المودعين لكن يوم غد سيكون يوم عمل عادي ولا إضراب خلال فترة الأعياد
خبر عاجل
08:56
مصادر جمعية المصارف: خيارات الإضراب تبقى مطروحة في حال إصرار الدولة على إصدار قانون مجحف بحقّ المودعين لكن يوم غد سيكون يوم عمل عادي ولا إضراب خلال فترة الأعياد
4
اقتصاد
12:49
جمعية المصارف: أي تعافٍ اقتصادي مستدام وأي إعادة هيكلة فعالة للقطاع المصرفي لا يمكن أن يتحققا من دون إعادة بناء الثقة بالنظام المالي
اقتصاد
12:49
جمعية المصارف: أي تعافٍ اقتصادي مستدام وأي إعادة هيكلة فعالة للقطاع المصرفي لا يمكن أن يتحققا من دون إعادة بناء الثقة بالنظام المالي
5
أخبار دولية
00:58
الذهب يسجّل مستوى قياسيًا جديدًا
أخبار دولية
00:58
الذهب يسجّل مستوى قياسيًا جديدًا
6
أخبار لبنان
02:03
معلومات الـLBCI: اجتماع لكتلة اللقاء الديمقراطيّ أفضى إلى عدم السير بمشروع قانون الفجوة المالية بصيغته المقترحة
أخبار لبنان
02:03
معلومات الـLBCI: اجتماع لكتلة اللقاء الديمقراطيّ أفضى إلى عدم السير بمشروع قانون الفجوة المالية بصيغته المقترحة
7
تقارير نشرة الاخبار
13:24
المشهد في المطار لا يقدّر بثمن!
تقارير نشرة الاخبار
13:24
المشهد في المطار لا يقدّر بثمن!
8
أمن وقضاء
09:40
تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة يارون - بنت جبيل
أمن وقضاء
09:40
تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة يارون - بنت جبيل
