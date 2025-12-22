الوكالة الوطنية للإعلام: مسيَّرة إسرائيلية تحلق على علو منخفض في أجواء مدينة بعلبك والقرى المجاورة

عازوري للـLBCI: استخدام الذهب يحتاج إلى قرار من السلطة ولا نتدخل في ذلك

عازوري للـLBCI: استخدام الذهب يحتاج إلى قرار من السلطة ولا نتدخل في ذلك

محامي جمعية المصارف أكرم عازوري للـLBCI: مشروع القانون المُناقش اليوم كما هو مطروح يقضي على المصارف الخاصة المتبقية فلا قدرة للأخيرة على إعادة “رأسملة” نفسها