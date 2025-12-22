الوكالة الوطنية للإعلام: مسيَّرة إسرائيلية تحلق على علو منخفض في أجواء مدينة بعلبك والقرى المجاورة

الأخبار
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيَّرة إسرائيلية تحلق على علو منخفض في أجواء مدينة بعلبك والقرى المجاورة

آخر الأخبار
2025-12-22 | 03:27
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيَّرة إسرائيلية تحلق على علو منخفض في أجواء مدينة بعلبك والقرى المجاورة
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيَّرة إسرائيلية تحلق على علو منخفض في أجواء مدينة بعلبك والقرى المجاورة

 
 
عازوري للـLBCI: استخدام الذهب يحتاج إلى قرار من السلطة ولا نتدخل في ذلك
محامي جمعية المصارف أكرم عازوري للـLBCI: مشروع القانون المُناقش اليوم كما هو مطروح يقضي على المصارف الخاصة المتبقية فلا قدرة للأخيرة على إعادة “رأسملة” نفسها
آخر الأخبار

LBCI
خبر عاجل
07:55

معلومات للـLBCI: حاكم المصرف المركزي كريم سعيد قدم دعما كبيرا لمشروع قانون الفجوة المالية واعتبر أنّه يحقّق العدالة والإنصاف واصفًا إياه بأنّه أفضل هدية يمكن تقديمها للبنانيين

LBCI
خبر عاجل
07:54

معلومات للـLBCI: الرئيس عون اعتبر أن مشروع قانون الفجوة المالية هو قانون بالغ الأهمية ويشكّل محطة أساسية في مسار الإصلاحات الاقتصادية

LBCI
أخبار لبنان
07:51

وزارة الزراعة توزّع 30 طنًا من بذور القمح المحسّنة على 600 مزارع لتعزيز الإنتاج والأمن الغذائي

LBCI
أمن وقضاء
07:48

"تحصل فيهما عمليات تزوير تواريخ الصلاحية لمواد غذائية"... ختم مستودعين بالشمع الأحمر

LBCI
آخر الأخبار
07:44

وزير الدفاع الإسرائيلي: إذاعة الجيش الإسرائيلي تنشر رسائل باعثة على الانقسام

LBCI
آخر الأخبار
07:43

وزير الدفاع الإسرائيلي يصدر أمرا بوقف خدمة الجنود في إذاعة الجيش ونقلهم الى قطاعات أخرى

LBCI
آخر الأخبار
07:07

وزارة الداخلية السورية: إخفاء صواريخ مضادة للطيران داخل أحد المنازل في بوكمال تمهيدًا لتهريبها خارج البلاد فنُفذت عملية مداهمة محكمة أسفرت عن ضبط صواريخ من نوع "سام-7"

LBCI
أخبار لبنان
07:00

حمادة: "حزب الله” يطالب بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-14

وفد الحوار اللبناني–الفلسطيني بحث مع وزير الصحة في تحديات عمل الممرضين الفلسطينيين في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-21

بري دان مجزرة بنت جبيل: برسم من كان ملتئمًا في الناقورة والتظاهرة العالمية في الأمم المتحدة

LBCI
أخبار دولية
02:22

مقتل جنرال في الجيش الروسي بانفجار في موسكو

LBCI
خبر عاجل
04:02

النائب هادي أبو الحسن للـLBCI: نعارض إغفال دور الدولة اللبنانية في مشروع قانون الفجوة المالية فعليها تحمّل مسؤوليتها ونرفض المسّ باحتياطي الذهب لدى مصرف لبنان تحت أيّ ذريعة

LBCI
أخبار لبنان
05:58

مخزومي: نتمنى أن يُسلّم السلاح الذي دمّر البلد رحمةً بالشعب اللبناني وأن يكون قانون الفجوة المالية عادلًا

LBCI
أخبار لبنان
13:59

العبسي رعى حفلة ميلادية للأطفال في بطريركيةِ الروم الملكيين الكاثوليك في الربوة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

عيد الميلاد بلسان من يعطوه معنى آخر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

المشهد في المطار لا يقدّر بثمن!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

العراق بعد الانتخابات: معركة حصر السلاح تسابق معركة تشكيل الحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

من "الخط الأسود" في لبنان إلى ضرب إيران: تصعيد إسرائيلي على أكثر من جبهة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

قبل جلسة الحكومة: جمعية المصارف تبحث موقفها من مشروع قانون الفجوة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 21-12-2025

LBCI
حال الطقس
04:21

هكذا سيكون طقس ليلة عيد الميلاد...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !

LBCI
خبر عاجل
08:56

مصادر جمعية المصارف: خيارات الإضراب تبقى مطروحة في حال إصرار الدولة على إصدار قانون مجحف بحقّ المودعين لكن يوم غد سيكون يوم عمل عادي ولا إضراب خلال فترة الأعياد

LBCI
اقتصاد
12:49

جمعية المصارف: أي تعافٍ اقتصادي مستدام وأي إعادة هيكلة فعالة للقطاع المصرفي لا يمكن أن يتحققا من دون إعادة بناء الثقة بالنظام المالي

LBCI
أخبار دولية
00:58

الذهب يسجّل مستوى قياسيًا جديدًا

LBCI
أخبار لبنان
02:03

معلومات الـLBCI: اجتماع لكتلة اللقاء الديمقراطيّ أفضى إلى عدم السير بمشروع قانون الفجوة المالية بصيغته المقترحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

المشهد في المطار لا يقدّر بثمن!

LBCI
أمن وقضاء
09:40

تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة يارون - بنت جبيل

