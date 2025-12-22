عازوري للـLBCI: موجودات القطاع المصرفيّ إضافة إلى موجودات المركزيّ تغطيان الديون كافة لكن لا يمكننا أن نطلب تسديد الودائع كلها بسرعة وعلى دفعة واحدة

القناة 7 الإسرائيلية: اعتقالات خلال احتجاج أمام مكتب نتنياهو على عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية في شأن 7 تشرين الأوّل

القناة 7 الإسرائيلية: اعتقالات خلال احتجاج أمام مكتب نتنياهو على عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية في شأن 7 تشرين الأوّل

عازوري للـLBCI: استخدام الذهب يحتاج إلى قرار من السلطة ولا نتدخل في ذلك