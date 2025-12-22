الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق مسيرة في أجواء مدينة صيدا وعلى مستوى منخفض

التالي

الوكالة ‍الرسمية: ‍العراق تعتزم ⁠بدء ​تشغيل مشروع غاز ‌الناصرية ⁠والغراف ⁠في الربع الاول من ​عام 2027 ​بطاقة إنتاجية 200 ⁠مليون قدم مكعب يوميًا