القناة 7 الإسرائيلية: اعتقالات خلال احتجاج أمام مكتب نتنياهو على عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية في شأن 7 تشرين الأوّل

الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق مسيرة في أجواء مدينة صيدا وعلى مستوى منخفض

الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق مسيرة في أجواء مدينة صيدا وعلى مستوى منخفض

عازوري للـLBCI: موجودات القطاع المصرفيّ إضافة إلى موجودات المركزيّ تغطيان الديون كافة لكن لا يمكننا أن نطلب تسديد الودائع كلها بسرعة وعلى دفعة واحدة