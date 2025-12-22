التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على مستديرة العدلية والطرقات المؤدية إليها

التالي

رئيس مجلس النواب وقّع القوانين التي أقرها المجلس في جلسته المنعقدة في تاريخ 29 أيلول و18 كانون الاول 2025 وعددها 14 قانون وأحالها على مقام رئاسة مجلس الوزراء