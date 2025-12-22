رئيس مجلس النواب وقّع القوانين التي أقرها المجلس في جلسته المنعقدة في تاريخ 29 أيلول و18 كانون الاول 2025 وعددها 14 قانون وأحالها على مقام رئاسة مجلس الوزراء

