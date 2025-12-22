وزير الإعلام بول مرقص يتلو مقررات مجلس الوزراء: ما يقارب 400 الف شخص وفدوا الى لبنان في الفترة الأخيرة ونرى بهجة الناس في الاحتفالات وأشار الرئيس عون الى أنّ كلّ ذلك بفضل عمل الوزراء

