مرقص: مجلس الورزاء بدأ بمناقشة قانون الفجوة المالية والنقاش يُستكمل غدًا

مرقص: رئيس الجمهورية أكد أن زيارة قائد الجيش إلى فرنسا كانت إيجابية وهناك وعد مبدئي بعقد مؤتمر لدعم الجيش في شباط

وزير الإعلام بول مرقص يتلو مقررات مجلس الوزراء: ما يقارب 400 الف شخص وفدوا الى لبنان في الفترة الأخيرة ونرى بهجة الناس في الاحتفالات وأشار الرئيس عون الى أنّ كلّ ذلك بفضل عمل الوزراء