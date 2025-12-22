وزير الاقتصاد عامر البساط لـ "عشرين 30": في القانون ننظر الى المودع كشخص والحسابات المشتركة تعتبر كشخص واحد والدولة ملتزمة من خلال الـ113 ان تقوم باعادة الهيكلة والأصول موجودة والقرار عند مجلس النواب

وزير الاقتصاد عامر البساط لـ "عشرين 30": وضعنا غرامات مهمّة على التحويلات التي حصلت قبل وبعد الازمة والقانون أتى لكي يُصلح

وزير الاقتصاد عامر البساط لـ "عشرين 30": لا أتصوّر أنّنا الّا في حالات قصوى سنلجأ الى الأصول في الأربع سنوات الاولى وحتى بعد ١٠ سنوات لبنان لن يكون نفسه مثل اليوم وأتمنّى أن يكون أفضل ونحن تحت سقف القانون والقرار وجداني عند البرلمان بما يختص بالذهب