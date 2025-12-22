الأخبار
وزير الاقتصاد عامر البساط لـ "عشرين 30": في القانون ننظر الى المودع كشخص والحسابات المشتركة تعتبر كشخص واحد والدولة ملتزمة من خلال الـ113 ان تقوم باعادة الهيكلة والأصول موجودة والقرار عند مجلس النواب

2025-12-22 | 14:53
وزير الاقتصاد عامر البساط لـ &quot;عشرين 30&quot;: في القانون ننظر الى المودع كشخص والحسابات المشتركة تعتبر كشخص واحد والدولة ملتزمة من خلال الـ113 ان تقوم باعادة الهيكلة والأصول موجودة والقرار عند مجلس النواب
0min
وزير الاقتصاد عامر البساط لـ "عشرين 30": في القانون ننظر الى المودع كشخص والحسابات المشتركة تعتبر كشخص واحد والدولة ملتزمة من خلال الـ113 ان تقوم باعادة الهيكلة والأصول موجودة والقرار عند مجلس النواب

 
 
وزير الاقتصاد عامر البساط لـ "عشرين 30": وضعنا غرامات مهمّة على التحويلات التي حصلت قبل وبعد الازمة والقانون أتى لكي يُصلح
وزير الاقتصاد عامر البساط لـ "عشرين 30": لا أتصوّر أنّنا الّا في حالات قصوى سنلجأ الى الأصول في الأربع سنوات الاولى وحتى بعد ١٠ سنوات لبنان لن يكون نفسه مثل اليوم وأتمنّى أن يكون أفضل ونحن تحت سقف القانون والقرار وجداني عند البرلمان بما يختص بالذهب
LBCI
أخبار دولية
16:16

روسيا تجدد دعمها لفنزويلا في وجه "الاعتداءات" الأميركية

LBCI
أخبار لبنان
15:48

البساط لـ"عشرين 30": القانون يهدف إلى إنصاف المودعين...85% من الناس سيحصلون على أموالهم نقدًا بالكامل

LBCI
أخبار دولية
15:45

تهدئة بعد اشتباكات دامية في حلب تزامنا مع زيارة وفد تركي إلى سوريا

LBCI
منوعات
15:40

تركي آل الشيخ يتوَّج بلقب عالمي تقديرًا لدوره في تطوير الملاكمة

LBCI
منوعات
15:40

تركي آل الشيخ يتوَّج بلقب عالمي تقديرًا لدوره في تطوير الملاكمة

LBCI
آخر الأخبار
15:39

التحكم المروري: نذكر المواطنين أنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من جونية بإتجاه بيروت إعتبارا من الساعة 23:00

LBCI
آخر الأخبار
15:29

سانا: انفجار عبوة ناسفة في البوكمال شرق دير الزور كانت مزروعة داخل دراجة نارية ما أدى إلى وفاة شخص وحدوث أضرار مادية

LBCI
آخر الأخبار
15:28

أ.ف.ب.: وزارة الدفاع السورية والقوات الكردية توعزان لعناصرهما بوقف تبادل النيران بعد اشتباكات دامية

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-25

باسيل: الحكومة بقراراتها تشجع السوريين على المجيء إلى لبنان والتيار رفع الصوت وحيدًا في 2011

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-15

الحرس الثوري الإيراني يؤكد إحتجاز ناقلة نفط في الخليج

LBCI
أخبار دولية
2025-11-16

32 قتيلًا على الأقل في انهيار في موقع تعدين في جنوب الكونغو الديموقراطية

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-18

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

المغرب يبهر تنظيمياً وفنيا على اعلى مستوى في كرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

روسيا والصين تؤكد دعمهما لفنزويلا في ظل ضغوط أميركية متزايدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

لبنان أمام اختبار الذكاء الاصطناعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

طريق نفق شكا سالك "روحة ورجعة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

في القرى الحدودية الجنوبية عائلات عاجزة عن وضع شجرة العيد…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

تحديات قسد وآفاق التعاون الاقتصادي… إليكم تفاصيل المباحثات السورية – التركية في دمشق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

بين بيروت وطهران… إسرائيل تلوّح بهجوم مزدوج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

مشروع قانون الفجوة في مجلس الوزراء: سلام يشدد على إقراره

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:42

مقدمة النشرة المسائية 22-12-2025

LBCI
حال الطقس
04:21

هكذا سيكون طقس ليلة عيد الميلاد...

LBCI
أمن وقضاء
06:56

تقدر بحوالي 70 كلغ... مصلحة جمارك المطار ضبطت كمية كبيرة من الكوكايين (صور)

LBCI
أخبار دولية
00:58

الذهب يسجّل مستوى قياسيًا جديدًا

LBCI
أخبار لبنان
02:03

معلومات الـLBCI: اجتماع لكتلة اللقاء الديمقراطيّ أفضى إلى عدم السير بمشروع قانون الفجوة المالية بصيغته المقترحة

LBCI
فنّ
05:44

من نجم أطفال إلى مشرّد في الشارع… فيديو صادم يكشف مصير ممثل نيكلوديون السابق

LBCI
أخبار لبنان
04:52

الهيئة العليا للإغاثة: انتهاء أعمال معالجة انزلاق التربة المحاذي لأوتوستراد شكا–حامات وإعادة فتح المسلك الغربي

LBCI
أمن وقضاء
07:48

"تحصل فيهما عمليات تزوير تواريخ الصلاحية لمواد غذائية"... ختم مستودعين بالشمع الأحمر

LBCI
أخبار دولية
02:43

الشرطة الأسترالية: إلقاء قنابل قبل هجوم شاطئ بونداي لكنها لم تنفجر

