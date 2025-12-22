وزير الاقتصاد عامر البساط لـ "عشرين 30": لا أتصوّر أنّنا الّا في حالات قصوى سنلجأ الى الأصول في الأربع سنوات الاولى وحتى بعد ١٠ سنوات لبنان لن يكون نفسه مثل اليوم وأتمنّى أن يكون أفضل ونحن تحت سقف القانون والقرار وجداني عند البرلمان بما يختص بالذهب

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك