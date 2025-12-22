الأخبار
وزير الاقتصاد عامر البساط لـ "عشرين 30": لدي ثقة في حاكمية مصرف لبنان وطريقة ادارة الاصول سابقًا في لبنان لم تكن فعالة
آخر الأخبار
2025-12-22 | 15:16
مشاهدات عالية
0
min
وزير الاقتصاد عامر البساط لـ "عشرين 30": لدي ثقة في حاكمية مصرف لبنان وطريقة ادارة الاصول سابقًا في لبنان لم تكن فعالة
وزير الاقتصاد عامر البساط لـ "عشرين 30": نريد اعادة الاموال بطريقة شفافة واعادة هيكلة المصارف واردنا اعطاء الناس نوع من الثقة وادارة جيدة للأصول الموجودة لدينا تخلق مزيد من السيولة
أخبار لبنان
03:49
الداخلية: تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس لغاية 30 حزيران المقبل
أخبار لبنان
03:49
الداخلية: تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس لغاية 30 حزيران المقبل
0
أخبار لبنان
03:47
البستاني: قانون الفجوة الماليّة بصيغته الراهنة لن يمرّ وسيُواجَه بعشرات آلاف الدعاوى القضائية
أخبار لبنان
03:47
البستاني: قانون الفجوة الماليّة بصيغته الراهنة لن يمرّ وسيُواجَه بعشرات آلاف الدعاوى القضائية
0
آخر الأخبار
03:45
جوزفين زغيب للـLBCI: مطلوب من حزب الله تسليم سلاحه للدولة اللبنانية والسلاح لم يحسّن شروط لبنان بل شروط الايرانيين في المفاوضات مع الولايات المتحدة
آخر الأخبار
03:45
جوزفين زغيب للـLBCI: مطلوب من حزب الله تسليم سلاحه للدولة اللبنانية والسلاح لم يحسّن شروط لبنان بل شروط الايرانيين في المفاوضات مع الولايات المتحدة
0
آخر الأخبار
03:39
جوزفين زغيب للـLBCI نشد يدنا على يد الحكومة لكن مطلوب منها ضربة اقوى واكبر لاستعادة الثقة بشكل اسرع
آخر الأخبار
03:39
جوزفين زغيب للـLBCI نشد يدنا على يد الحكومة لكن مطلوب منها ضربة اقوى واكبر لاستعادة الثقة بشكل اسرع
0
آخر الأخبار
03:45
جوزفين زغيب للـLBCI: مطلوب من حزب الله تسليم سلاحه للدولة اللبنانية والسلاح لم يحسّن شروط لبنان بل شروط الايرانيين في المفاوضات مع الولايات المتحدة
آخر الأخبار
03:45
جوزفين زغيب للـLBCI: مطلوب من حزب الله تسليم سلاحه للدولة اللبنانية والسلاح لم يحسّن شروط لبنان بل شروط الايرانيين في المفاوضات مع الولايات المتحدة
0
آخر الأخبار
03:39
جوزفين زغيب للـLBCI نشد يدنا على يد الحكومة لكن مطلوب منها ضربة اقوى واكبر لاستعادة الثقة بشكل اسرع
آخر الأخبار
03:39
جوزفين زغيب للـLBCI نشد يدنا على يد الحكومة لكن مطلوب منها ضربة اقوى واكبر لاستعادة الثقة بشكل اسرع
0
آخر الأخبار
03:37
جوزفين زغيب للـLBCI: المصارف تريد تغطية خسائرها عن طريق الدولة وهذا الامر خطيئة كبرى وعلى الدولة عدم بيع اصولها
آخر الأخبار
03:37
جوزفين زغيب للـLBCI: المصارف تريد تغطية خسائرها عن طريق الدولة وهذا الامر خطيئة كبرى وعلى الدولة عدم بيع اصولها
0
آخر الأخبار
03:30
خبيرة الحوكمة في حزب الكتلة الوطنية جوزفين زغيب للـLBCI: المودع حقّه مهدور في قانون الفجوة المالية ويجب وضعه كأولوية والتفكير بعدالة في كيفية توزيع الاموال
آخر الأخبار
03:30
خبيرة الحوكمة في حزب الكتلة الوطنية جوزفين زغيب للـLBCI: المودع حقّه مهدور في قانون الفجوة المالية ويجب وضعه كأولوية والتفكير بعدالة في كيفية توزيع الاموال
0
حال الطقس
2025-12-19
الطقس مستقر... وهذه تفاصيله
حال الطقس
2025-12-19
الطقس مستقر... وهذه تفاصيله
0
آخر الأخبار
03:39
جوزفين زغيب للـLBCI نشد يدنا على يد الحكومة لكن مطلوب منها ضربة اقوى واكبر لاستعادة الثقة بشكل اسرع
آخر الأخبار
03:39
جوزفين زغيب للـLBCI نشد يدنا على يد الحكومة لكن مطلوب منها ضربة اقوى واكبر لاستعادة الثقة بشكل اسرع
0
أخبار دولية
03:36
السفير الاميركي لدى اسرائيل: علينا مساعدة الجيش واعطائه الفرصة
أخبار دولية
03:36
السفير الاميركي لدى اسرائيل: علينا مساعدة الجيش واعطائه الفرصة
0
أخبار لبنان
2025-11-16
الحاج حسن: لا يجوز السماح لأي محتل بالوقوف على ذرة من تراب لبنان
أخبار لبنان
2025-11-16
الحاج حسن: لا يجوز السماح لأي محتل بالوقوف على ذرة من تراب لبنان
0
أخبار دولية
03:36
السفير الاميركي لدى اسرائيل: علينا مساعدة الجيش واعطائه الفرصة
أخبار دولية
03:36
السفير الاميركي لدى اسرائيل: علينا مساعدة الجيش واعطائه الفرصة
0
أخبار لبنان
03:33
مجلس الوزراء يعقد جلسة حكومية لاستكمال البحث في مشروع قانون الفجوة المالية..
أخبار لبنان
03:33
مجلس الوزراء يعقد جلسة حكومية لاستكمال البحث في مشروع قانون الفجوة المالية..
0
أخبار دولية
00:30
ترامب: سيكون من "الحكمة" أن يتنحى مادورو
أخبار دولية
00:30
ترامب: سيكون من "الحكمة" أن يتنحى مادورو
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
المغرب يبهر تنظيمياً وفنيا على اعلى مستوى في كرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
14:02
المغرب يبهر تنظيمياً وفنيا على اعلى مستوى في كرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
روسيا والصين تؤكد دعمهما لفنزويلا في ظل ضغوط أميركية متزايدة
تقارير نشرة الاخبار
14:00
روسيا والصين تؤكد دعمهما لفنزويلا في ظل ضغوط أميركية متزايدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
لبنان أمام اختبار الذكاء الاصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:58
لبنان أمام اختبار الذكاء الاصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
طريق نفق شكا سالك "روحة ورجعة"
تقارير نشرة الاخبار
13:56
طريق نفق شكا سالك "روحة ورجعة"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
في القرى الحدودية الجنوبية عائلات عاجزة عن وضع شجرة العيد…
تقارير نشرة الاخبار
13:53
في القرى الحدودية الجنوبية عائلات عاجزة عن وضع شجرة العيد…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تحديات قسد وآفاق التعاون الاقتصادي… إليكم تفاصيل المباحثات السورية – التركية في دمشق
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تحديات قسد وآفاق التعاون الاقتصادي… إليكم تفاصيل المباحثات السورية – التركية في دمشق
1
حال الطقس
04:21
هكذا سيكون طقس ليلة عيد الميلاد...
حال الطقس
04:21
هكذا سيكون طقس ليلة عيد الميلاد...
2
أمن وقضاء
06:56
تقدر بحوالي 70 كلغ... مصلحة جمارك المطار ضبطت كمية كبيرة من الكوكايين (صور)
أمن وقضاء
06:56
تقدر بحوالي 70 كلغ... مصلحة جمارك المطار ضبطت كمية كبيرة من الكوكايين (صور)
3
فنّ
05:44
من نجم أطفال إلى مشرّد في الشارع… فيديو صادم يكشف مصير ممثل نيكلوديون السابق
فنّ
05:44
من نجم أطفال إلى مشرّد في الشارع… فيديو صادم يكشف مصير ممثل نيكلوديون السابق
4
اقتصاد
02:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
5
أخبار لبنان
04:52
الهيئة العليا للإغاثة: انتهاء أعمال معالجة انزلاق التربة المحاذي لأوتوستراد شكا–حامات وإعادة فتح المسلك الغربي
أخبار لبنان
04:52
الهيئة العليا للإغاثة: انتهاء أعمال معالجة انزلاق التربة المحاذي لأوتوستراد شكا–حامات وإعادة فتح المسلك الغربي
6
أمن وقضاء
07:48
"تحصل فيهما عمليات تزوير تواريخ الصلاحية لمواد غذائية"... ختم مستودعين بالشمع الأحمر
أمن وقضاء
07:48
"تحصل فيهما عمليات تزوير تواريخ الصلاحية لمواد غذائية"... ختم مستودعين بالشمع الأحمر
7
أخبار لبنان
11:42
قرار لوزير الداخلية بمنع سير الشاحنات خلال عيدي الميلاد ورأس السنة
أخبار لبنان
11:42
قرار لوزير الداخلية بمنع سير الشاحنات خلال عيدي الميلاد ورأس السنة
8
خبر عاجل
07:01
معلومات أولية عن استهداف سيارة في القنيطرة قضاء صيدا وكان في داخلها ثلاثة اشخاص
خبر عاجل
07:01
معلومات أولية عن استهداف سيارة في القنيطرة قضاء صيدا وكان في داخلها ثلاثة اشخاص
