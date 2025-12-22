الأخبار
وزير الاقتصاد عامر البساط لـ "عشرين 30": نريد اعادة الاموال بطريقة شفافة واعادة هيكلة المصارف واردنا اعطاء الناس نوع من الثقة وادارة جيدة للأصول الموجودة لدينا تخلق مزيد من السيولة

2025-12-22 | 15:12
وزير الاقتصاد عامر البساط لـ &quot;عشرين 30&quot;: نريد اعادة الاموال بطريقة شفافة واعادة هيكلة المصارف واردنا اعطاء الناس نوع من الثقة وادارة جيدة للأصول الموجودة لدينا تخلق مزيد من السيولة
وزير الاقتصاد عامر البساط لـ "عشرين 30": نريد اعادة الاموال بطريقة شفافة واعادة هيكلة المصارف واردنا اعطاء الناس نوع من الثقة وادارة جيدة للأصول الموجودة لدينا تخلق مزيد من السيولة

 
 
