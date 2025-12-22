أ.ف.ب.: وزارة الدفاع السورية والقوات الكردية توعزان لعناصرهما بوقف تبادل النيران بعد اشتباكات دامية

سانا: انفجار عبوة ناسفة في البوكمال شرق دير الزور كانت مزروعة داخل دراجة نارية ما أدى إلى وفاة شخص وحدوث أضرار مادية

وزير الاقتصاد عامر البساط لـ "عشرين 30": بدأنا بمسار فيه مسودة واقعية وعلى اسس علمية وقدّمناه وللبرلمان نقول هذا مدخل الازدهار والنمو والأمان وهذا القانون يُحيي الاقتصاد ويوقف الانهيار وانا متفائل