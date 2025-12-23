الوكالة الوطنية: مسيّرة ألقت قنبلة بالقرب من مزارعين عند أطراف الوزاني

التالي

وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة من قصر بعبدا: وقّعنا اتفاقًا مع شركة Microsoft لدعم الشركات الناشئة والتدريب على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مع الأمل بعودة مكاتب شركة Microsoft إلى بيروت في المدى القريب