عدد من الوزراء يعتقد ان المشروع يجب ان يقر بالاجماع فيما يفضل عدد اخر التصويت على القانون في حال تعذر التواصل

وزير الاعلام من مجلس الوزراء: الهاجس هو كسب ثقة المواطنين وتثبيت حقوق المودعين والقانون من أهم القوانين منذ اقرار قانون النقد والتسليف ونحن نستغرق الوقت الكافي لحسن دراسته واتممنا المادة الرابعة منه وسنبدأ بالبحث في المادة الخامسة