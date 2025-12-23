وزير الاعلام من مجلس الوزراء: الهاجس هو كسب ثقة المواطنين وتثبيت حقوق المودعين والقانون من أهم القوانين منذ اقرار قانون النقد والتسليف ونحن نستغرق الوقت الكافي لحسن دراسته واتممنا المادة الرابعة منه وسنبدأ بالبحث في المادة الخامسة

أصدر وزير الداخلية أحمد الحجار قرارًا رقمه 1891 يتعلق بمنع سير الشاحنات على كل الأراضي اللبنانية خلال فترة اعياد الميلاد ورأس السنة، جاء فيه:



"إن وزير الداخلية والبلديات



بناء على المرسوم الرقم ٥٣ تاريخ ٨/٢/٢٠٢٥ (تشكيل الحكومة)



بناء على المرسوم الرقم ٤٠٨٢ تاريخ تاريخ ١٤ تشرين الأول ۲۰۰۰ تنظيم وزارة الداخلية والبلديات



بناء على احكام القانون الرقم ٢٤٣ تاريخ ۲۲/۱۰/۲۰۱۲ (قانون السير الجديد وتعديلاته، لاسيما المادة ١١١ منه



بناء على اقتراح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وحرصاً على السلامة العامة والنظام العام، يقرر:



المادة الأولى: يمنع سير الشاحنات اعتباراً من الساعة ١٢,٠٠ ظهراً من يوم الأربعاء الواقع في ٢٠٢٥/١٢/٢٤ ولغاية الساعة ٢١,٠٠ مساءً من يوم الخميس الواقع في ٢٠٢٥/١٢/٢٥.



المادة الثانية: يمنع سير الشاحنات اعتباراً من الساعة ١٣:٠٠ ظهراً من يوم الاربعاء الواقع في ٢٠١٥/١٢/٢١ ولغاية الساعة ٢١,٠٠ مساء من يوم الخميس الواقع في ٢٠٢٦/١/١.



المادة الثالثة : تستثنى من أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القرار للشاحنات والآليات العسكرية على أنواعها وفئاتها كافة، سيارات الإطفاء والدفاع المدني، الصليب الأحمر اللبناني والدولي، صهاريج نقل المحروقات والغاز. صهاريج نقل المياه، شاحنات نقل الحبوب والقمح والذرة والشعير، شاحنات نقل الطحين، الشاحنات نقل المواشي الواردة عبر مرفأ بيروت، شاحنات نقل النفايات الشاطات المبردة والحاويات المبردة التي تنقل المنتوجات الزراعية من فاكهة وخضار طازجة، واللحوم والأدوية ومياه الشرب.



المادة الرابعة : تكلف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والشرطة البلدية تنفيذ مضمون هذا القرار وتتخذ التدابير القانونية بحق المخالفين وفقا للأصول.