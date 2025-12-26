الفضة تصعد بأكثر من 7% مسجلة مستوى قياسيا جديدا في المعاملات الفورية عند 77.29 دولارا للأوقية

التالي

مخزومي لـ"جدل": لم أرَ أحدا استفاد من حرب الاسناد فلا الشعب الفلسطيني استفاد وأهلنا في الجنوب تشرّدوا وفي 27 تشرين الأول عندما تم الاتفاق وأُعلن من السراي الحكومي كان فعليا من فاوض هو حزب الله بشخص الرئيس بري وفعليا كان الجميع متفق على هذا الاتفاق