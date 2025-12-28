الشيخ قاسم: سنبقى مع حركة أمل يدًا واحدة غصبًا عن الكفّار والأعداء وبالتعاون مع الحلفاء من الطوائف والأحزاب

الشيخ قاسم: عملنا دفاعيّ وليس عدوانيًّا وهو حق مشروع ونتشارك في بناء الدولة

الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: نزع السلاح مشروع اميركي اسرائيلي ولا يمكن للبنانيين المطالبة به في وقت تحتل فيه اسرائيل اراضي لبنانية وتنتهك لبنان جوا وبحرا وبرا وهم يريدون القضاء على المقاومة والسيطرة على لبنان وسيادته