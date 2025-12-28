الشيخ قاسم: عملنا دفاعيّ وليس عدوانيًّا وهو حق مشروع ونتشارك في بناء الدولة

قاسم: لأننا اصحاب العدالة نطلب من اسرائيل الانسحاب من اراضينا ونحن سنقاوم وسندافع ولن نتراجع ونستسلم

الشيخ قاسم: سنبقى مع حركة أمل يدًا واحدة غصبًا عن الكفّار والأعداء وبالتعاون مع الحلفاء من الطوائف والأحزاب