باسيل: نظرتنا البعيدة هي بمجلس وطني للانتشار وبتثبيت الحقوق بالدستور واعطاء افضليّات بتشريعات خاصة وتحسين التواصل مع الدولة واطلاق برامج ثقافية وادراج الانتشار بمناهج التعليم ودعم الانتاج المعرفي وعدم اقحام الانتشار بخطاب سياسي

باسيل خلال مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية: في عام 2026 هناك توجه واتفاق ضمني لتعليق حق المنتشرين في التصويت في الخارج إلا أننا تقدمنا باقتراح قانون جديد لاستعادة الجنسية يسهل ويسرع إجراءاتها ويمنع وقف منحها