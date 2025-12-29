باسيل من مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية 2025: استعادة واختيار الجنسية هو جسر قانوني مع مغتربين دفعتهم ظروف قاهرة الى الهجرة ولذلك نريدهم منتشرين لا مغتربين ولا مهاجرين

باسيل: نظرتنا البعيدة هي بمجلس وطني للانتشار وبتثبيت الحقوق بالدستور واعطاء افضليّات بتشريعات خاصة وتحسين التواصل مع الدولة واطلاق برامج ثقافية وادراج الانتشار بمناهج التعليم ودعم الانتاج المعرفي وعدم اقحام الانتشار بخطاب سياسي

النائب جبران باسيل من مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية 2025: تجمعنا جينات لبنانية ومهما اختلفنا يبقى لبنان ما يوحّدنا والانتشار اللبناني ليس مجرّد جاليات موزّعة حول العالم ومن الخطأ التعاطي معه كأنه ملف موسمي أو كأنه صرّاف آلي فهو طاقة انتماء