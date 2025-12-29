مكتب ‍الرئيس ‍الإسرائيليّ: ⁠لم ​تجر ‍أي ‍محادثة ‌بين ⁠هرتسوغ ⁠وترامب ‍منذ ‍تقديم ‌طلب ​العفو ​عن نتنياهو ⁠قبل عدة ‍أسابيع

