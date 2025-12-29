ترامب سيدعم هجومًا سريعًا على إيران إذا واصلت بناء قدراتها النووية

أمل الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب في الوصول إلى المرحلة الثانية من خطة غزة على نحو سريع للغاية.



وأعلن أنّ إعادة إعمار غزة ستبدأ قريبًا.



وشدد على أنّه سيفعل كل ما في استطاعته لاستعادة رفات آخر رهينة.



وقال: "أسمع أنّ إيران تحاول بناء مواقعها النووية مجددًا وإذا كانوا يفعلون ذلك فسنضربها مرة أخرى".



وأكّد ترامب أنّه سيدعم هجومًا سريعًا على إيران إذا واصلت بناء قدراتها النووية.



كما أمل أن يصبح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على وفاق مع سوريا.



وأعلن أنه حلّ ثلاث قضايا خلال خمس دقائق من لقائه مع نتنياهو.