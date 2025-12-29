نائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيغي مروان المعشّر لـ #عشرين_30 : الولايات المتحدة تعمل على الضغط نحو سلام مع إسرائيل في المنطقة لكنّ الأخيرة لا تريد السلام

