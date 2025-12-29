عندما يقلّد الروبوت الإنسان حرفيًا… ركلة غير متوقعة تنتهي بموقف مؤلم ومضحك (فيديو)

انتشر مقطع فيديو طريف على مواقع التواصل الاجتماعي، وثّق لحظة غير متوقعة تعرّض خلالها رجل لركلة مؤلمة في منطقة حساسة، بعدما قام روبوت بشري الشكل بتقليد حركاته حرفيًا.

وكان الفيديو قد نُشر في البداية على منصةBiliBili من قبل مستخدم يُدعى zeonsunlight، قبل أن يحصد انتشارًا واسعًا عبر مختلف منصات التواصل.

ويُظهر المقطع رجلًا يرتدي بدلة التقاط الحركة، وهي بدلة مزوّدة بحساسات تسجّل تحركات الجسد وتحولها إلى بيانات رقمية.

غير أن هذه البيانات كانت تُنقل مباشرة إلى روبوت من طراز Unitree G1، المبرمج على محاكاة الحركات البشرية بشكل فوري تقريبًا. وعندما حاول الرجل تنفيذ ركلة عالية، قام الروبوت بتقليد الحركة بسرعة، لكن الركلة جاءت موجّهة مباشرة نحو منطقة حساسة من جسد الرجل.

وعقب الضربة، ظهر الرجل وهو ينحني من شدة الألم، في مشهد زاد طرافة بعدما قام الروبوت بدوره بتقليد انحنائه بالطريقة نفسها، وكأنه يشاركه الشعور.

وأثار الفيديو موجة من التعليقات الساخرة، حيث اعتبره كثيرون مثالًا طريفًا على المخاطر غير المتوقعة للتكنولوجيا، عندما تتحول دقة المحاكاة إلى موقف مؤلم ومضحك في آن واحد.