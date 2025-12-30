السعودية تدعو الإمارات للاستجابة لطلب مجلس الرئاسة اليمني بخروج قواتها العسكرية من اليمن

السعودية: نأمل أن تسود الحكمة وأن يتم تغليب مبادئ الأخوة وحسن الجوار والعلاقات الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون

السعودية: نأمل أن تسود الحكمة وأن يتم تغليب مبادئ الأخوة وحسن الجوار والعلاقات الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون

السعودية: أي مساس أو تهديد لأمننا الوطني هو خط أحمر لن تتردد المملكة في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهته