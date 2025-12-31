الأخبار
الرئيس جوزاف عون استقبل سفير لبنان في المكسيك جورج الجلّاد وسفير لبنان في الكويت غادي خوري واطّلع منهما على أوضاع السفارتين مشدّدًا على ضرورة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وكل من المكسيك والكويت والاهتمام بأوضاع الجاليتين اللبنانيتين

2025-12-31 | 04:33
الرئيس جوزاف عون استقبل سفير لبنان في المكسيك جورج الجلّاد وسفير لبنان في الكويت غادي خوري واطّلع منهما على أوضاع السفارتين مشدّدًا على ضرورة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وكل من المكسيك والكويت والاهتمام بأوضاع الجاليتين اللبنانيتين

الرئيس جوزاف عون استقبل سفير لبنان في المكسيك جورج الجلّاد وسفير لبنان في الكويت غادي خوري واطّلع منهما على أوضاع السفارتين مشدّدًا على ضرورة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وكل من المكسيك والكويت والاهتمام بأوضاع الجاليتين اللبنانيتين في البلدين
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

