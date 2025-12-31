أردوغان: سنواصل تقديم الدعم اللازم للإدارة الجديدة من أجل أمن واستقرار الشعب السوري

أردوغان: نتابع عن كثب الاستفزازات والتهديدات التي تستهدف مصالح بلادنا والشعب القبرصي التركي في شرق المتوسط

أردوغان: نتابع عن كثب الاستفزازات والتهديدات التي تستهدف مصالح بلادنا والشعب القبرصي التركي في شرق المتوسط

الرئيس جوزاف عون استقبل سفير لبنان في المكسيك جورج الجلّاد وسفير لبنان في الكويت غادي خوري واطّلع منهما على أوضاع السفارتين مشدّدًا على ضرورة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وكل من المكسيك والكويت والاهتمام بأوضاع الجاليتين اللبنانيتين