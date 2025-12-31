الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
7
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
7
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الداخلية التركي: القبض على 125 مشتبها في انتمائهم لتنظيم الدولة بعمليات متزامنة في 25 محافظة
آخر الأخبار
2025-12-31 | 04:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزير الداخلية التركي: القبض على 125 مشتبها في انتمائهم لتنظيم الدولة بعمليات متزامنة في 25 محافظة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الداخلية
التركي:
القبض
مشتبها
انتمائهم
لتنظيم
الدولة
بعمليات
متزامنة
محافظة
التالي
التحكم المروري: طريق ترشيش - زحلة سالكة أمام كل المركبات حاليًا والرؤية سيئة
أردوغان: نتابع عن كثب الاستفزازات والتهديدات التي تستهدف مصالح بلادنا والشعب القبرصي التركي في شرق المتوسط
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:15
بسبب تراكم الثلوج... إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة
أخبار لبنان
09:15
بسبب تراكم الثلوج... إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة
0
أخبار دولية
08:53
وزير خارجية عمان يبحث مع نظيره السعودي جهود احتواء التصعيد في اليمن
أخبار دولية
08:53
وزير خارجية عمان يبحث مع نظيره السعودي جهود احتواء التصعيد في اليمن
0
أخبار لبنان
08:49
السفير الفرنسي: الوقت حان ليستعيد لبنان مكانته الكاملة
أخبار لبنان
08:49
السفير الفرنسي: الوقت حان ليستعيد لبنان مكانته الكاملة
0
آخر الأخبار
08:31
قائد الجيش العماد رودولف هيكل استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله والبحث تناول الإجراءات والتدابير الأمنية المتخذة خلال الأعياد إضافة إلى الأوضاع العامة في البلاد
آخر الأخبار
08:31
قائد الجيش العماد رودولف هيكل استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله والبحث تناول الإجراءات والتدابير الأمنية المتخذة خلال الأعياد إضافة إلى الأوضاع العامة في البلاد
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:31
قائد الجيش العماد رودولف هيكل استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله والبحث تناول الإجراءات والتدابير الأمنية المتخذة خلال الأعياد إضافة إلى الأوضاع العامة في البلاد
آخر الأخبار
08:31
قائد الجيش العماد رودولف هيكل استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله والبحث تناول الإجراءات والتدابير الأمنية المتخذة خلال الأعياد إضافة إلى الأوضاع العامة في البلاد
0
آخر الأخبار
08:30
أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: نتنياهو أثار مع ترامب جهود حزب الله لإعادة بناء ترسانة صواريخه بعيدة المدى بلبنان
آخر الأخبار
08:30
أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: نتنياهو أثار مع ترامب جهود حزب الله لإعادة بناء ترسانة صواريخه بعيدة المدى بلبنان
0
آخر الأخبار
08:29
أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: ترامب ونتنياهو لم يتفقا على جدول زمني أو تفاهمات بشأن عمل عسكري مستقبلي ضد إيران
آخر الأخبار
08:29
أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: ترامب ونتنياهو لم يتفقا على جدول زمني أو تفاهمات بشأن عمل عسكري مستقبلي ضد إيران
0
آخر الأخبار
08:29
أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: نتنياهو وافق خلال اجتماعه بترامب على الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
آخر الأخبار
08:29
أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: نتنياهو وافق خلال اجتماعه بترامب على الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-12-22
قرار لوزير الداخلية بمنع سير الشاحنات خلال عيدي الميلاد ورأس السنة
أخبار لبنان
2025-12-22
قرار لوزير الداخلية بمنع سير الشاحنات خلال عيدي الميلاد ورأس السنة
0
خبر عاجل
2025-12-26
الجيش الإسرائيلي: قصفنا أهدافا تابعة لحزب الله في لبنان
خبر عاجل
2025-12-26
الجيش الإسرائيلي: قصفنا أهدافا تابعة لحزب الله في لبنان
0
أخبار لبنان
04:44
وزير العمل بحث مع اتحاد الوفاء في قضايا عمالية :العمل على ملف مجالس العمل التحكيمية بات في مراحله النهائية
أخبار لبنان
04:44
وزير العمل بحث مع اتحاد الوفاء في قضايا عمالية :العمل على ملف مجالس العمل التحكيمية بات في مراحله النهائية
0
آخر الأخبار
2025-10-09
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: يجب تدمير حماس بعد عودة الرهائن
آخر الأخبار
2025-10-09
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: يجب تدمير حماس بعد عودة الرهائن
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
فعاليات اليوم الثاني والأخير من القمة العالمية للرياضة في دبي ومقابلات حصرية للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06
فعاليات اليوم الثاني والأخير من القمة العالمية للرياضة في دبي ومقابلات حصرية للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
اختتام مؤتمر الطاقة الاغترابية بجولة للمنتشرين في القرية الميلادية وبيت المغترب في البترون
تقارير نشرة الاخبار
14:04
اختتام مؤتمر الطاقة الاغترابية بجولة للمنتشرين في القرية الميلادية وبيت المغترب في البترون
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
تهريب أدوية مرضى من المستشفى الى عيادة طبيب للاستفادة الشخصية
تقارير نشرة الاخبار
14:01
تهريب أدوية مرضى من المستشفى الى عيادة طبيب للاستفادة الشخصية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
دفعة جديدة من سلاح منظمة التحرير للجيش اللبناني... والفصائل المتشددة عند رفضها للتسليم
تقارير نشرة الاخبار
13:58
دفعة جديدة من سلاح منظمة التحرير للجيش اللبناني... والفصائل المتشددة عند رفضها للتسليم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
كواليس لقاء ترامب - نتنياهو…
تقارير نشرة الاخبار
13:56
كواليس لقاء ترامب - نتنياهو…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
توتر في تل أبيب بعد لقاء ترامب–نتنياهو… غموض حول غزة ولبنان وتصعيد محتمل مع إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:54
توتر في تل أبيب بعد لقاء ترامب–نتنياهو… غموض حول غزة ولبنان وتصعيد محتمل مع إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
السعودية تستهدف مركبات عسكرية أُفرغت من سفن إماراتية في اليمن
تقارير نشرة الاخبار
13:50
السعودية تستهدف مركبات عسكرية أُفرغت من سفن إماراتية في اليمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
اليمن على صفيح ساخن: تصعيد سعودي–إماراتي وصراع نفوذ يتجاوز خطوط التماس
تقارير نشرة الاخبار
13:46
اليمن على صفيح ساخن: تصعيد سعودي–إماراتي وصراع نفوذ يتجاوز خطوط التماس
0
خبر عاجل
13:38
الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!
خبر عاجل
13:38
الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
13:32
منخفض جوي يضرب لبنان.... رياح عاتية وامطار غزيرة
حال الطقس
13:32
منخفض جوي يضرب لبنان.... رياح عاتية وامطار غزيرة
2
أخبار لبنان
09:58
وزارة الطاقة أعلنت أسعار تعرفات المولدات لشهر كانون الاول
أخبار لبنان
09:58
وزارة الطاقة أعلنت أسعار تعرفات المولدات لشهر كانون الاول
3
أمن وقضاء
00:38
الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج
أمن وقضاء
00:38
الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج
4
خبر عاجل
13:38
الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!
خبر عاجل
13:38
الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!
5
أمن وقضاء
07:37
في الضاحية... مواطنون يتعهّدون بعدم إطلاق النار والتبليغ عن أي مخالفة
أمن وقضاء
07:37
في الضاحية... مواطنون يتعهّدون بعدم إطلاق النار والتبليغ عن أي مخالفة
6
أمن وقضاء
10:22
الجيش: عمليات دهم وتوقيف 15 مواطنًا في منطقة جبل لبنان
أمن وقضاء
10:22
الجيش: عمليات دهم وتوقيف 15 مواطنًا في منطقة جبل لبنان
7
أمن وقضاء
07:42
تدابير أمنية واسعة للجيش في مختلف المناطق اللبنانية... وهذا ما أسفرت عنه
أمن وقضاء
07:42
تدابير أمنية واسعة للجيش في مختلف المناطق اللبنانية... وهذا ما أسفرت عنه
8
حال الطقس
02:08
منخفض جوي ثالث يبدأ اليوم...
حال الطقس
02:08
منخفض جوي ثالث يبدأ اليوم...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More