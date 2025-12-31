الرئيس جوزاف عون يتفقّد غرفة العمليات في وزارة الدفاع: نتمنى أن تكون السنة الجديدة سنة خير وبركة على الجميع وعلى لبنان والفرحة الكبيرة أن يعيّد الناس بأمان ولا يجب التهاون مع اطلاق النار

