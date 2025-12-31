وزير الداخلية أحمد الحجار والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله يشرفان في سن الفيل على نقطة تمركز لقوى الأمن الداخلي

وكالة: مقتل شخص وإصابة عدد من أفراد الأمن في تفجير انتحاري بمدينة حلب السورية استهدف دورية للشرطة

الرئيس جوزاف عون يتفقّد غرفة العمليات في وزارة الدفاع: نتمنى أن تكون السنة الجديدة سنة خير وبركة على الجميع وعلى لبنان والفرحة الكبيرة أن يعيّد الناس بأمان ولا يجب التهاون مع اطلاق النار