التحكم المروري: اصطدام سيارة بالفاصل الوسطي على جسر انطلياس باتجاه ضبيه ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة

معلومات للـLBCI: اجتماع الميكانيزم الاسبوع المقبل سيكون فقط على المستوى العسكري ولن يعقد اي اجتماع للمدنيين لأسباب تنظيمية تتعلق بعدم توافر بعض الأعضاء اما الموعد الجديد للاجتماع المدني فسيحدد لاحقا