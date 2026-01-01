تدابير أمنية واسعة للجيش بحلول رأس السنة

نفذت وحدات من الجيش اللبنانيّ تؤازرها كلًّا من دورية من مديرية المخابرات تدابير أمنية واسعة، شملت عمليات دهم ودوريات راجلة ومدولبة وحواجز ظرفية، أسفرت عن توقيف ١٩ مواطنًا وفلسطينيَّين وفقًا لما يلي:
وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
