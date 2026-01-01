الأخبار
التحكم المروري: يرجى من السائقين الانتباه وتخفيف السرعة على اوتوستراد المتن السريع بسبب سقوط بعض الصخور وتم التواصل مع فرق وزارة الاشغال والعمل جار على المعالجة

2026-01-01 | 09:25
التحكم المروري: يرجى من السائقين الانتباه وتخفيف السرعة على اوتوستراد المتن السريع بسبب سقوط بعض الصخور وتم التواصل مع فرق وزارة الاشغال والعمل جار على المعالجة
التحكم المروري: يرجى من السائقين الانتباه وتخفيف السرعة على اوتوستراد المتن السريع بسبب سقوط بعض الصخور وتم التواصل مع فرق وزارة الاشغال والعمل جار على المعالجة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

